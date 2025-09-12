14:15
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Происшествия

В Чуйской области стратегический объект продали за копейки: прокуратура вернула

Прокуратура Панфиловского района Чуйской области выявила грубые нарушения при продаже стратегически важного объекта в приграничной зоне с Казахстаном.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, служебный дом главного водораспределительного пункта реки Аспары и прилегающий к нему участок площадью 2 тысячи 749 квадратных метров незаконно проданы третьим лицам всего за 38,9 тысячи сомов. 

При этом рыночная стоимость объекта составляет почти 27,9 миллиона сомов.

В результате принятых мер прокурорского реагирования имущество возвращено в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343264/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники подозреваются в незаконной передаче земли в Бишкеке
Кирпичный завод в Кара-Суу вернули в государственную собственность
Возбуждено дело по фактам нарушений при реализации проекта «Чистая вода»
В Кара-Жыгаче незаконно приватизировали более 3 гектаров сельхозземли
Брат экс-депутата вернул государству здание с участком в 300 квадратных метров
В Чаткальском районе лесному хозяйству нанесен ущерб в 47 миллионов сомов
Сотрудники Минкультуры подозреваются в нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
Цифровая платформа proverka.gov.kg представлена в новом формате
Мясокомбинат в Сулюкте и колледж в Кара-Балте: ГКНБ вернул объекты государству
В Кыргызстане строят 24 новых объекта для органов прокуратуры
Популярные новости
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
За&nbsp;занятие проституцией в&nbsp;Бишкеке задержали 36&nbsp;женщин За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин
Подозреваемых в&nbsp;нападении на&nbsp;супружескую пару в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa задержали в&nbsp;Бишкеке Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
14:09
Анонимную горячую линию для детей предложили создать в Бишкеке Анонимную горячую линию для детей предложили создать в ...
14:04
Землетрясение произошло возле Бишкека
14:00
Низкие зарплаты, нехватка кадров, игнорирование ученых. Интервью главы НАН КР
13:55
В Чуйской области стратегический объект продали за копейки: прокуратура вернула
13:49
«Кыргыз Агрохолдинг» будет поставлять индивидуальные рационы для Минобороны