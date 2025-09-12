В Чуйской области стратегический объект продали за копейки: прокуратура вернула

Прокуратура Панфиловского района Чуйской области выявила грубые нарушения при продаже стратегически важного объекта в приграничной зоне с Казахстаном.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, служебный дом главного водораспределительного пункта реки Аспары и прилегающий к нему участок площадью 2 тысячи 749 квадратных метров незаконно проданы третьим лицам всего за 38,9 тысячи сомов.

При этом рыночная стоимость объекта составляет почти 27,9 миллиона сомов.

В результате принятых мер прокурорского реагирования имущество возвращено в государственную собственность.