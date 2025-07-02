У частной фирмы изъяли здание государственной стомполиклиники

Государственный комитет национальной безопасности вернул в госсобственность здание Республиканской стоматологической поликлиники, расположенное в Бишкеке по улице Панфилова, 173.

По данным ГКНБ, здание выведено из государственной собственности в 1999 году с нарушением законодательства. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что приватизация объекта прошла без открытых торгов, с признаками злоупотребления должностными полномочиями и предварительного сговора.

Поликлиника, имеющая республиканское значение, выполняла важную функцию в системе оказания стоматологической помощи населению. Несмотря на это, здание площадью 1 тысяча 510 квадратных метров и находящееся в нем имущество передали в частные руки.

После изучения архивных документов и выявления нарушений руководство юридического лица, во владении которого находился объект, приняло решение о добровольной передаче здания государству.