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Происшествия

У частной фирмы изъяли здание государственной стомполиклиники

Государственный комитет национальной безопасности вернул в госсобственность здание Республиканской стоматологической поликлиники, расположенное в Бишкеке по улице Панфилова, 173.  

По данным ГКНБ, здание выведено из государственной собственности в 1999 году с нарушением законодательства. В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что приватизация объекта прошла без открытых торгов, с признаками злоупотребления должностными полномочиями и предварительного сговора.

Поликлиника, имеющая республиканское значение, выполняла важную функцию в системе оказания стоматологической помощи населению. Несмотря на это, здание площадью 1 тысяча 510 квадратных метров и находящееся в нем имущество передали в частные руки.

После изучения архивных документов и выявления нарушений руководство юридического лица, во владении которого находился объект, приняло решение о добровольной передаче здания государству. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334898/
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