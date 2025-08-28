15:05
Брат экс-депутата вернул государству здание с участком в 300 квадратных метров

Земельный участок площадью 308 квадратных метров, расположенный по улице Ленина, 3а, в городе Ноокате, вместе с двухэтажным зданием добровольно передан в государственную собственность, сообщает пресс-центр ГКНБ.

Районному центру Эски-Ноокатского айыл окмоту (ныне город Ноокат) были выделены 1,2 гектара земли под строительство клуба на 600 мест, однако 0,25 гектара этой земли были незаконно переданы в частную собственность.

В рамках проводимой работы Акылбек Турдубай уулу (брат бывшего депутата Жогорку Кенеша КР Алтынбека Сулайманова) добровольно передал государству земельный участок площадью 308,12 квадратных метра, расположенный по улице Ленина, 3а, вместе с двухэтажным зданием.

В настоящее время в Ноокатском районе принимаются соответствующие меры по возврату незаконно переданных в частную собственность земельных участков.
