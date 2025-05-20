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Власть

Исламский банк развития готов расширить портфель проектов в Кыргызстане

В рамках рабочей поездки в Алжир для участия в ежегодном собрании совета управляющих Исламского банка развития первый зампред кабмина Данияр Амангельдиев встретился с президентом ИБР Мухаммедом Аль-Джассером. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили текущий статус реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего развития и расширения сотрудничества.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

«На встрече речь шла о возможности расширения портфеля совместных проектов с ИБР в Кыргызстане. В этом контексте первый зампред поддержал создание специальной технической группы для содействия реализации текущих и перспективных проектов государственных инвестиций, финансируемых ИБР. Отдельно рассмотрен проект финансирования доступного жилья с участием ИБР. В 2024 году Кыргызстан и ИБР подписали соглашение по проекту на $79 миллионов, и в настоящее время ведется работа по решению вопроса о выделении земельного участка для его реализации», — говорится в сообщении.

Мухаммед Аль-Джассер заверил, что Исламский банк развития с большим вниманием относится к потребностям и приоритетам Кыргызстана и готов и далее оказывать всестороннюю поддержку в социально-экономическом развитии страны.

Он подчеркнул готовность ИБР рассмотреть возможности расширения сотрудничества и участия в новых проектах, представляющих взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329783/
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