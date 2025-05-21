ИБР выделят участок для строительства доступного жилья в Кыргызстане

В рамках рабочей поездки в Алжир для участия в ежегодном собрании совета управляющих Исламского банка развития первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел переговоры с президентом ИБР Мухаммедом Аль-Джассером.

Фото пресс-службы президента. Данияр Амангельдиев и глава ИБР

В ходе встречи стороны обсудили текущий статус реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего развития и расширения сотрудничества.

Данияр Амангельдиев отметил экономические показатели Кыргызской Республики, подчеркнув устойчивый рост экономики страны и улучшение кредитного рейтинга агентствами Moody’s и S&P до уровня «Стабильный+».

Он особо выделил успешный опыт партнерства с ИБР в рамках реализации проекта CASA-1000 в энергетическом секторе. И выразил надежду на то, что ИБР станет одним из ключевых партнеров в реализации столь важного проекта, как строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Данияр Амангельдиев заметил, что возведение Камбаратинской ГЭС-1 является одним из наиболее актуальных и приоритетных проектов для КР. Он сообщил, что в настоящее время финансирование подготовительных работ осуществляется из собственных средств, а работы по актуализации технико-экономического обоснования и разработке оценки воздействия на окружающую среду ведутся в соответствии с графиком и будут завершены к концу мая 2025 года.

Отдельно рассмотрен проект финансирования доступного жилья с участием ИБР. Отмечено, что в 2024-м между Кыргызстаном и ИБР подписано соглашение по данному проекту на $79 миллионов, и в настоящее время ведется работа по решению вопроса о выделении земельного участка для его реализации.

В свою очередь президент ИБР заверил, что они с большим вниманием относятся к потребностям и приоритетам Кыргызской Республики и готовы и далее оказывать всестороннюю поддержку в социально-экономическом развитии страны. Он подчеркнул готовность ИБР рассмотреть возможности расширения сотрудничества и участия в новых проектах, представляющих взаимный интерес.