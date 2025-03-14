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Власть

В Ошском горуправлении образования присвоили более 32 миллионов сомов

В 2022 году в Ошском городском управлении образования присвоили 32 миллиона 790 тысяч сомов. Об этом на заседании депутатской группы «Мекенчил» сообщил аудитор Счетной палаты Уран Жумагулов.

По его словам, материалы дела переданы в ГКНБ. Как отмечается, должностные лица горуправления под видом выдачи зарплаты незаконно переводили деньги на банковские карты своих знакомых, не работающих в управлении и в школах, а после их оттуда снимали.

В Бакай-Атинском районном управлении образования выявлено хищение на 11 миллионов сомов.

Министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева ответила, что руководители указанных городских и районных управлений образования уволены. На сегодня идет судебный процесс по возмещению причиненного ущерба.

Отметим, по словам представителей Счетной палаты, аудит деятельности Минобразования и его подведомственных структур за 2023 год закончится в мае этого года. Проверка деятельности министерства за 2024-й начнется только в сентябре 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322813/
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