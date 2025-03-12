Главы Службы внешней разведки РФ и ЦРУ провели телефонный разговор

Главы Службы внешней разведки России и ЦРУ провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Уточняется, что Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф в ходе беседы договорились о поддержании регулярных контактов.

Разговор прошел накануне, 11 марта. Договоренность о поддержании контактов, как отмечается в сообщении, достигнута «с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном».

В целом во время телефонного разговора, сообщает СВР, «обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций».

Последний раз Сергей Нарышкин проводил телефонные переговоры с главой ЦРУ летом 2023 года. Осенью 2022-го он встречался с американским коллегой в Турции. Тогда службу возглавлял Уильям Бернс.