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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Главы Службы внешней разведки РФ и ЦРУ провели телефонный разговор

Главы Службы внешней разведки России и ЦРУ провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Уточняется, что Сергей Нарышкин и Джон Рэтклифф в ходе беседы договорились о поддержании регулярных контактов.

Разговор прошел накануне, 11 марта. Договоренность о поддержании контактов, как отмечается в сообщении, достигнута «с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном».

В целом во время телефонного разговора, сообщает СВР, «обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций».

Последний раз Сергей Нарышкин проводил телефонные переговоры с главой ЦРУ летом 2023 года. Осенью 2022-го он встречался с американским коллегой в Турции. Тогда службу возглавлял Уильям Бернс.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322560/
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