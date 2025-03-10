На водоснабжение и очистные сооружения трех городов ЕБРР даст 17 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 17 миллионов евро на водоснабжение и очистные сооружения трех городов Кыргызстана. Соответствующий законопроект одобрен комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в первом чтении.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что 7,6 миллиона евро из этих средств предоставляются в виде кредита на 15 лет с четырехлетней отсрочкой по выплате долга. Процентная ставка по кредиту — 1 процент годовых и ставка по Еврибору. 9,4 миллиона евро предоставляются в виде гранта.

По словам заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбека Дуйшеева, деньги пойдут на обеспечение чистой питьевой водой и ремонт канализации в Шопокове и Кемине. А в Таласе обновят очистные сооружения.