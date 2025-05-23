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Общество

Вторая фаза проекта по реконструкции водопровода и канализации началась в Нарыне

В Нарыне начинают реализацию второй фазы проекта по реконструкции систем водоотведения и канализации. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента в Нарынской области.

По ее данным, проект предусматривает строительство новой станции очистки сточных вод, расширение канализационных сетей и подключение более 7 тысяч домохозяйств к централизованной системе водоотведения.

Общий объем финансирования проекта составляет 5,5 миллиона евро, из которых:

  • 2 миллиона евро — кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);

  • 2,5 миллиона евро — грант Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO);

  • 1 миллион евро — грант Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA).

В рамках проекта планируется проложить более 12 километров новых канализационных сетей. Предусмотрены реконструкция коллекторов, строительство канализационных насосных станций и восстановление дорожного покрытия после завершения работ.

Срок реализации проекта составляет 16 месяцев — с мая 2025 года по сентябрь 2026-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330175/
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