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Власть

Президент Кыргызстана поздравил женщин с праздником 8 Марта

Президент Садыр Жапаров поздравил женщин с праздником 8 Марта.

«Дорогие женщины Кыргызстана! От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем!

Этот праздник — признание незаменимой роли женщин в сохранении семейных ценностей, воспитании будущих поколений и их бесценного вклада в развитие общества.

Садыр Жапаров

С древних времен кыргызский народ почитал женщин как заботливых сестер, любимых жен, а главное — как несравненно милосердных матерей. И сегодня Кыргызстан твердо придерживается принципов гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, что является залогом устойчивого развития страны.

В кыргызском обществе женщина — не только хранительница домашнего очага, но и активный участник сферы науки, культуры, экономики, политики и развития новых технологий.

Женщины — неотъемлемая часть нашего общества и его движущая сила.

Садыр Жапаров

Сегодня они успешно руководят учреждениями и предприятиями, развивают инновационные стартапы, представляют Кыргызстан на международной арене, активно участвуют в государственном управлении и общественной жизни.

В нашей стране реализуется государственная программа по продвижению женского лидерства до 2030 года, направленная на обеспечение активного участия женщин в экономике, политике и общественной жизни. В рамках программы будут созданы все условия для раскрытия потенциала женщин, укрепления их экономической независимости и расширения возможностей для карьерного роста.

В этом году мы с гордостью отмечаем 100-летний юбилей женского движения Кыргызстана.

Садыр Жапаров

Это важная дата, позволяющая воздать должное выдающимся достижениям кыргызских женщин во всех сферах общественной жизни.

Ваша доброта, забота, мудрость и прозорливость служат прочной основой стабильности и процветания Кыргызстана. Благодаря этим замечательным качествам ваш вклад в эпоху перемен особенно значим. Воспитание будущих поколений, подготовка молодежи к жизненным испытаниям, сохранение традиций предков — все это возможно благодаря вашей огромной работе, формирующей будущее нашего общества.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, женского счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и новыми возможностями!» — говорится в поздравлении президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322161/
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