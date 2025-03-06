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Власть

Депутат считает, что Соцфонд должен инвестировать средства только в госбанки

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жаныбек Кыдыкбаев заявил, что в инвестировании средств Социального фонда есть коррупция.

По его словам, Соцфонд отдает деньги банкам по сговору. Поэтому нужно сделать так, чтобы пенсионное ведомство инвестировало средства только в госбанки.

Заместитель председателя СФ КР Гульнура Джуматаева пояснила, что деньги фонда хранятся на депозитных счетах в 14 банках. И, прежде чем инвестировать их, они объявляют конкурс, какой банк предложит наибольшую процентную ставку, туда фонд и вложит средства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321929/
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