Радиация в Майлуу-Суу. Нужны измерительные приборы и оборудование для больницы

Депутат Европарламента Мишель Ривази рассказала журналистам, что Кыргызстан может сделать для снижения радиационной угрозы в Майлуу-Суу.

По ее словам, самое простое — это информационная работа. Люди должны знать об опасности, которую представляют зоны, где хранятся радиоактивные материалы. Кроме того, важно, чтобы территория хвостохранилищ и горных отвалов была огорожена. Сейчас, например, многие жители Майлуу-Суу и близлежащих сел пасут скот на территории бывших урановых шахт.

Сегодня есть приборы, которые помогают измерить уровень радиации. Их можно закупить, выяснить, где есть опасные участки. Дальше уже идут более дорогостоящие меры. Если выявлены очаги радиации, нужно их ликвидировать, убирать источники заражения. Мишель Ривази

«Что касается информирования, то важно, чтобы местные жители и гражданское общество были вовлечены в процесс и имели доступ к информации», — подчеркнула Мишель Ривази.

Кроме того, она рассказала, что обсуждала с правительством Кыргызстана и представителями МАГАТЭ вопрос оснащения больницы в Майлуу-Суу. Речь идет о специальном оборудовании, с помощью которого определяют влияние радиации на здоровье населения. Представители МАГАТЭ пообещали рассмотреть этот вопрос.