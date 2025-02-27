Местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе присвоен нейтральный статус. Об этом на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Полотно дороги — 10 метров, с двух сторон по 15 метров будет полоса безопасности.

«То есть дорога шириной в 40 метров стала нейтральной. Она не будет принадлежать ни кыргызской, ни таджикской стороне. Ее будут использовать обе стороны. Теперь никто не сможет закрыть дорогу по центру на Торт-Кочо со словами «это мой участок», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что по Торт-Кочо он многое может рассказать, но он воздержится. При этом глава спецслужб отметил, что ранее проведенные чиновниками работы по этому перекрестку — предательство.

Напомним, в 2022 году на заседании парламента президент Садыр Жапаров заявлял, что местности Торт-Кочо на кыргызско-таджикской границе присвоен статус-кво.

«Недавно мы дали нейтральный статус-кво этой местности. Ни ваша, ни наша территория. Мы будем устанавливать в Лейлеке, а вы — в Ходжаи-Ало. В центре будет нейтральная зона. В центре уберут дома, со стороны Таджикистана убирают около 20 домов, с нашей — три-четыре», — говорил глава государства.

Местность Торт-Кочо находится на кыргызско-таджикской границе. В январе 2022 года там произошла перестрелка между кыргызскими пограничниками и таджикскими военнослужащими.