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Власть

Объединить дома культуры и библиотеки в селах. Программа и. о. министра культуры

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша и. о. министра культуры Мирбек Мамбеталиев рассказал о своей программе.

Он отметил, что заинтересован в развитии культуры в селах.

«В клубах и библиотеках давно не проводился ремонт, некоторые закрылись. Я предлагаю их объединить и сделать из них молодежные центры, где взрослое поколение будет делиться наставлениями с молодыми. Есть планы также снять мультсериал о Манасе. Будем стараться отреставрировать музеи в районах», — коротко рассказал Мирбек Мамбеталиев.

Он также пообещал эффективно использовать накопленный опыт на государственной службе на посту министра культуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321042/
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