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Власть

Покупать жилье на средства НПФ можно без банков. Комитет ЖК одобрил законопроект

В 2024 году Жогорку Кенеш принял законопроект, позволяющий использовать гражданам средства из накопительного пенсионного фонда в качестве персонального взноса при покупке жилья у стройкомпаний или погашение ипотечного кредита. Законопроект инициирован депутатом Бактыбеком Чойбековым.

Напомним, тогда Социальный фонд выступил против законопроекта. Заместитель председателя Социального фонда Гулнура Джуматаева тогда сказала, что граждане и без того могут использовать пенсионные накопления на покупку жилья через Государственную ипотечную компанию. А так как среди стройкомпаний очень много недобросовестных, то граждане рискуют остаться без этих денег.

На заседании она сообщила, что кабмин сам намерен разработать механизмы для расширения возможностей использовать накопленные деньги.

Однако законопроект приняли, несмотря на разногласия депутатов с кабмином. А для того, чтобы граждан не могли обмануть стройкомпании, депутаты Дастан Бекешев и Камила Талиева предложили использовать в сделке банковскую гарантию.

Теперь депутат Бактыбек Чойбеков снова разработал законопроект, чтобы уже убрать эту банковскую гарантию из сделки, так как, по его словам, финансовые организации не хотят предоставлять гарантии. Так, за год ни один гражданин не смог использовать средства из НПФ на покупку жилья у стройкомпаний.

Законопроект принят комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320919/
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