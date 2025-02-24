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Власть

Праворульные авто, завезенные в страну в 2025 году, легализовать не будут

Праворульные авто, завезенные в страну в 2025 году, легализовать не будут. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакытбек Шералиев.

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То есть легализации подлежат только те автомобили, которые ввезли в республику до 31 декабря 2024-го.

«Поэтому, уважаемые граждане, заказывать авто с правым рулем не нужно. Во-первых, будет отказано в легализации; во-вторых, потратите деньги впустую», — сказал Бакытбек Шералиев.

Отметим, с 1 марта начинается легализация машин с правым рулем и иностранными номерами. Процедура пройдет в три этапа и продлится до августа этого года.

Напомним, по Закону «О дорожном движении в Кыргызской Республике» ввоз транспортного средства с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории страны запрещен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320889/
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