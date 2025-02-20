Газета Financial Times (FT) сообщила, что США выступают против включения в итоговое заявление «Большой семерки» (G7) формулировки о «российской агрессии». По данным издания, это вызывает разногласия среди участников и угрожает сорвать демонстрацию единства стран.

Как утверждают источники FT, американские представители возражают против терминов, используемых с 2022 года для описания боевых действий на территории Украины. Разногласия обострились после того, как президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором» и предложил вернуть Россию в G7.

Кроме того, по информации издания, участие Зеленского в виртуальном саммите «семерки» пока еще не согласовано.