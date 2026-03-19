Общество

В России ввели новые ограничения мигрантам, работающим по патенту

В Свердловской области России ввели новые ограничения на трудоустройство иностранных граждан, работающих по патенту. Документ, подписанный губернатором Денисом Паслером, устанавливает перечень из 20 видов деятельности, где мигрантам теперь запрещено работать.

Под запрет попали: производство детского питания, образование, юридические и бухгалтерские услуги, финансовый сектор, охранная деятельность, курьерские службы и ряд других направлений.

Работодателям дали три месяца, чтобы привести штат в соответствие с новыми требованиями.

Отмечается, что ограничения распространяются только на иностранцев, работающих по патенту. Они не затрагивают тех, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или временное проживание, а также граждан стран ЕАЭС.

Как пояснили региональные власти, решение принято после анализа и с учетом практики других регионов России. Основная цель — сбалансировать рынок труда и навести порядок в сфере занятости.
