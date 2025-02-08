23:26
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Власть

Эдиль Байсалов принял участие в церемонии прощания с принцем Ага Ханом IV

В Центре исмаилитов в Лиссабоне (Португалия) 8 февраля прошла церемония прощания с духовным лидером исмаилитов, главой сети Aga Khan Development Network (AKDN) принцем Каримом Ага Ханом IV.

По поручению президента КР в церемонии принял участие зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Байсалов передал соболезнования от имени руководства и народа Кыргызстана, отметив значительный вклад принца Ага Хана IV в развитие международного сотрудничества, гуманитарных и образовательных инициатив.

В ходе мероприятия состоялась встреча с новым духовным лидером исмаилитской общины — принцем Рахимом Ага Ханом, который выразил личную благодарность президенту Садыру Жапарову за соболезнования.

«Также теплые беседы с принцессой Захрой Ага Хан и другими членами семьи покойного, выразившими искреннее уважение и симпатию к Кыргызстану, отметив традиционно дружественные отношения и перспективы дальнейшего взаимодействия», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля на 89-м году жизни в Лиссабоне скончался духовный лидер исмаилитов-низаритов принц Карим Ага Хан IV.

5 февраля президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями принцу Рахиму Ага Хану в связи с кончиной его отца.

Отметим, что 53-летний принц Рахим Ага Хан V является старшим сыном покойного, а принцесса Захра Ага Хан — старшей дочерью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319351/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин Кыргызстана выделил 20 квот на обучение в докторантуре
Британцы построят в Кыргызстане завод по производству гибкого бетонного полотна
Фасоль, шерсть, кашемир. Что еще Кыргызстан будет экспортировать в Китай
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану
Карим Ага Хан IV Лиссабондо дүйнө салды
Карим Ага Хан IV скончался в Лиссабоне
Глава кабмина встретился с советником премьер-министра Японии. О чем говорили
Госорганам поручили контролировать цены на продукты питания
Кыргызстан и Узбекистан обсудили водноэнергетическое партнерство
Кыргызстан и Иран обсудили расширение экономического сотрудничества
Популярные новости
Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе &laquo;Манас-Ата&raquo;, но&nbsp;потом передумал Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал
Депутат Жогорку Кенеша не&nbsp;смог встать в&nbsp;очередь Госипотечной компании Депутат Жогорку Кенеша не смог встать в очередь Госипотечной компании
До&nbsp;200 сомов за&nbsp;час. Депутат предлагает увеличить стоимость парковки на&nbsp;рынках До 200 сомов за час. Депутат предлагает увеличить стоимость парковки на рынках
Кадры, профилактика, коррупция&nbsp;&mdash; глава Минздрава о&nbsp;ключевых приоритетах Кадры, профилактика, коррупция — глава Минздрава о ключевых приоритетах
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
8 февраля, суббота
22:20
Эдиль Байсалов принял участие в церемонии прощания с принцем Ага Ханом IV Эдиль Байсалов принял участие в церемонии прощания с пр...
21:55
Жалобы Султанбекова на здоровье — в ГСИН уверяют, что его вчера возили к врачу
21:32
Apple готовится представить новый бюджетный iPhone SE
21:28
В Камбодже обезьяны нападают, воруют и разрушают храмы из-за блогеров
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 февраля: снег