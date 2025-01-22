В Кыргызстане предложили вознаграждать граждан за фиксацию нарушений ПДД

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев предложил ввести систему поощрений для граждан, фиксирующих нарушения Правил дорожного движения.

По словам парламентария, необходимо создать специальное приложение, в которое граждане смогут загружать фото- и видеоматериалы с нарушениями. Если нарушение подтвердится, а водителя оштрафуют, гражданин, зафиксировавший нарушение, должен получать баллы. Эти баллы можно будет использовать для оплаты коммунальных услуг, налогов и других платежей.

Бекешев обратился к кабмину с просьбой выразить свою позицию по этому предложению. Если кабмин поддержит инициативу, он готов разработать соответствующий законопроект.

Депутат также отметил, что в стране за неделю сотрудники ГУОБДД фиксируют около 18 тысяч нарушений, а за год их количество достигает 800 тысяч.