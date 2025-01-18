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Власть

Садыр Жапаров о поездке на Алтай: «Золотая колыбель кыргызов»

Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook поделился впечатлениями от поездки на Алтай, где он посетил горнолыжный курорт «Манжерок». Глава государства подчеркнул историческую связь кыргызов с Алтаем.

«Народная память связывает Алтай с наиболее значимыми и судьбоносными этапами в истории кыргызского народа. Согласно народным представлениям, Алтай – это одно из священных мест, где жили, развивались и процветали кыргызы, а также место рождения и детства Манаса, нашего эпического героя», – пишет президент.

По мнению ученых, часть кыргызов обосновалась на Алтае еще в период Великого Кыргызского каганата (IX–X века). Наличие родственных кыргызским племен среди современных алтайцев, таких как мундуз и доолос, подтверждает эту связь.

Президент также отметил, что близость кыргызского языка к алтайскому среди всех тюркских языков не является случайной.

«До сих пор на Алтае можно найти названия мест, гор и регионов, созвучных с нашими топонимами, что также имеет свое значение. Таким образом, для кыргызов Алтай – это еще одна «золотая колыбель», священная земля, которая связывает нас с нашей историей и вдохновляет духовно!» – подчеркнул Садыр Жапаров.

«Манжерок» на кыргызский язык переводится как «Миң жүрөк», что означает «Тысяча сердец», написал президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317190/
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