На 79-м году жизни скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Мамат Орозбаев. Как сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Ошской области, он умер 7 января.

Мамат Орозбаев родился 22 октября 1946 года. В 1971-м окончил Самаркандский кооперативный институт по специальности «бухгалтер» с присвоением квалификации экономиста торговли.

Работал в Джалал-Абадском кооперативном техникуме преподавателем бухгалтерского учета. Был директором Кара-Суйской межрайонной базы Ошского облпотребсоюза, директором Джалал-Абадской универсальной торговой базы. Затем долгие годы работал в системе потребсоюза.

1990-1995 — депутат Жогорку Кенеша от Джалал-Абадского избирательного округа.

1995 год — депутат собрания народных представителей Жогорку Кенеша. Избран по Жаны-Арыкскому избирательному округу.

1998 год — руководитель Ошского регионального представительства Ассоциации кооперативов КР.

В 2006-м снова избран депутатом Жогорку Кенеша по Куршабскому избирательному округу.

В 2010 году также избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва.