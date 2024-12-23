В ЖК разгорелся скандал. Чиновников обвинили в коррупции

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева заявила, что сейчас во всех магазинах торговцы занимаются переклеиванием акцизных марок. Стоимость одной марки составляет 2,5 сома, но, чтобы их приобрести по этой цене, приходится долго ждать. При срочной покупке стоимость увеличивается до 100 сомов.

Парламентарий отметила, что в преддверии Нового года торговцам приходится покупать акцизные марки по завышенной цене. Она предположила, что таким образом кто-то зарабатывает деньги, и призвала членов кабмина обратить на это внимание.

Также Эльвира Сурабалдиева подчеркнула, что ответственность за это несут не владельцы рынков, а арендаторы торговых площадей.

Напомним, ранее Налоговая служба предлагала ввести штрафы до 1 миллиона сомов для владельцев рынков за продажу подакцизных товаров без акцизных марок.

Депутат также заявила, что сотрудники ГНС начисляют штрафы за нарушения за восемь-десять лет, хотя, согласно закону, это возможно только за последние шесть лет.

«Ведь к кому приходит налоговая? К женщинам, которые торгуют на улице. Не к крупному бизнесу. Крупный бизнес решает свои проблемы в кабинетах, их это не касается. Это касается других. А когда мы поднимаем эти вопросы, вы говорите, что мы якобы против власти», — сказала она, обращаясь к зампредседателя кабмина Данияру Амангельдиеву.

Эльвира Сурабалдиева обратила внимание на заявление нового главы ГНС Алмамбета Шыкмаматова о необходимости оставить ЭТТН только для пяти видов товаров и спросила, согласовывают ли члены кабмина такие инициативы между собой.

Данияр Амангельдиев ответил, что касательно ЭТТН Алмамбет Шыкмаматов высказал свое личное мнение. Он заявил, что внедрение ЭТТН не остановится, но будут его упрощать.

«Глава ГКНБ заявил, что руководство ГНС похитило 3 миллиарда сомов. На следующий день во время пресс-конференции он сообщил, что сумма составляет уже 30 миллиардов. Это свидетельствует о системной коррупции, которая не обходится без участия министров, вице-премьеров и главы кабмина», — заявила Эльвира Сурабалдиева.

Между нардепом и чиновником произошла словесная перепалка, в ходе которой они перебивали друг друга. Глава комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Данияр Толонов вмешался, призвав участников сохранять уважение и избегать взаимных оскорблений.

Эльвира Сурабалдиева попросила членов кабмина согласовывать друг с другом то, что они собираются говорить в стенах парламента.

На что Алмамбет Шыкмаматов сделал еще более громкое заявление.

«Говорят, что я сделал заявление, ничего не понимая. Вы же именно так это воспринимаете? Но скоро я представлю свое предложение по ЭТТН. Я найду тех, кто внедрял ЭТТН неправильно и без анализа, и добьюсь их привлечения к ответственности. То, что ЭТТН вводят с ошибками, я готов доказать на любой площадке. Я расскажу, как это делается в других странах, с конкретными примерами. И объясню, что такое популизм и почему нельзя просто повышать налоги и заявлять, что это рост экономики…», — заявил чиновник, но его прервали.

Перепалку завершила Эльвира Сурабалдиева. Она извинилась перед Данияром Амангельдиевым и подчеркнула, что уважает его. Затем депутат отметила, что члены кабмина ранее доносили на нардепов.

«Любое несогласие депутата преподносилось как действие против власти. Но время все расставило по своим местам, и оно еще расставит. Я прошу вас не поддаваться эмоциям. Я вас уважаю», — заключила Эльвира Сурабалдиева.