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Власть

Бишкекский городской кенеш просит определить границы Карагачевой рощи

Депутат Бишкекского городского кенеша Кубанычбек Конгантиев рассказал на сессии, что границы Карагачевой рощи до сих пор не определены.

По его словам, в свое время люди получили госакты о выделении участков там. «В основном там учителям давали участки. Они не смогли получить госакты. Я обратился в кабинет министров, где сообщили, что это не в их компетенции», — сказал он.

Кубанычбек Конгантиев добавил, что предыдущий созыв БГК поручил мэрии определить границы парка.

«Вице-мэры сообщили, что они сами утвердят границы. До сегодняшнего дня они этого не сделали. Нам необходимо издать постановление, которым мы обяжем мэрию в установленном порядке определить все границы рощи», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315068/
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