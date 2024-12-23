Бишкекский городской кенеш просит определить границы Карагачевой рощи

Депутат Бишкекского городского кенеша Кубанычбек Конгантиев рассказал на сессии, что границы Карагачевой рощи до сих пор не определены.

По его словам, в свое время люди получили госакты о выделении участков там. «В основном там учителям давали участки. Они не смогли получить госакты. Я обратился в кабинет министров, где сообщили, что это не в их компетенции», — сказал он.

Кубанычбек Конгантиев добавил, что предыдущий созыв БГК поручил мэрии определить границы парка.

«Вице-мэры сообщили, что они сами утвердят границы. До сегодняшнего дня они этого не сделали. Нам необходимо издать постановление, которым мы обяжем мэрию в установленном порядке определить все границы рощи», — сказал он.