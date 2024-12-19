В жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека заложили капсулу под строительство школы

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и глава Госстроя Нурдан Орунтаев заложили капсулу под строительство школы в жилассиве «Ак-Ордо». Об этом сообщает пресс-служба Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Школа рассчитана на 750 ученических мест. Строительство объекта осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Трехэтажная школа состоит из четырех блоков. Согласно архитектурному плану, в учебном учреждении предусмотрены основные учебные классы, лаборатории химии и физики, компьютерные классы, библиотека, книгохранилище, читальный зал и столовая.

Также для всестороннего развития детей имеются кабинеты металлообработки, деревообработки, обработки тканей, классы военной подготовки, оружейная комната, стоматология, кабинет врачей, спортивный зал для волейбола, баскетбола и гимнастики. Общая площадь объекта составляет 6 тысяч 495 квадратных метров.