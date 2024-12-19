14:54
USD 87.00
EUR 91.29
RUB 0.84
Власть

В жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека заложили капсулу под строительство школы

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и глава Госстроя Нурдан Орунтаев заложили капсулу под строительство школы в жилассиве «Ак-Ордо». Об этом сообщает пресс-служба Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Школа рассчитана на 750 ученических мест. Строительство объекта осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Трехэтажная школа состоит из четырех блоков. Согласно архитектурному плану, в учебном учреждении предусмотрены основные учебные классы, лаборатории химии и физики, компьютерные классы, библиотека, книгохранилище, читальный зал и столовая.

Также для всестороннего развития детей имеются кабинеты металлообработки, деревообработки, обработки тканей, классы военной подготовки, оружейная комната, стоматология, кабинет врачей, спортивный зал для волейбола, баскетбола и гимнастики. Общая площадь объекта составляет 6 тысяч 495 квадратных метров.

В своем выступлении Нурлан Орунтаев заявил, что на 18 гектарах земли к востоку от улицы Элмирбека Иманалиева в массиве «Ак-Ордо» за счет средств республиканского бюджета будут построены две школы на 750 ученических мест. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы детского сада на 280 мест и больницы на 100 коек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314708/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
Взяла на работу «мертвые души». В Каинды задержали директора школы
Госстрою поручили решить проблему парковок в городах Кыргызстана
В Тогуз-Тороуском районе произошел пожар в школе «Саймалуу-Таш»
Как Кыргызстан строит школу в Азербайджане: дар братскому народу
Водитель легковушки устроил дебош в автобусе. Хулигана пристыдил мэр Бишкека
Депутат просит обучать детей с синдромом Дауна в общеобразовательных школах
В Аксыйском районе при строительстве школы присвоили более 7 миллионов сомов
Снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке: вы согласны на реновацию? Опрос
Жогорку Кенеш принял законопроект, запрещающий сбор денег в школах
В селе Падек школу построили некачественно: возбуждено уголовное дело
Популярные новости
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Бизнес
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
19 декабря, четверг
14:50
В 2024 году Кыргызстан увеличил выработку электроэнергии на малых ГЭС В 2024 году Кыргызстан увеличил выработку электроэнерги...
14:29
Подписан указ об утверждении доктрины «Национальный дух — мировые высоты»
14:28
CPJ против решения суда, оставившего в силе приговоры в отношении журналистов
14:09
Новые формы документов в системе «Электронный счет-фактура» внедряет ГНС
13:58
Штраф в миллион сомов за пожары на рынках. Депутаты отклонили законопроект