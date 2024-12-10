Нике на одну ночь. Депутат заявила, что имамы легализовали проституцию

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Айсулуу Мамашова заявила, что имамы легализовали проституцию.

По ее словам, священнослужители совершают нике на одну ночь.

«Это, к сожалению, имеет место быть. Прошу представителей ДУМК ответить на этот вопрос. Имам читает нике, потом делают что хотят всю ночь, потом говорят «талак, талак, талак» (развод в исламе) и до свидания. Это прям узаконенная ночная проституция», — сказала Айсулуу Мамашова.

Заместитель муфтия Жоробай Шергазиев ответил, что в шариате нет понятия «временного нике» или «нике на одну ночь». Он отметил, что все имамы ДУМК и учителя в медресе знают об этом и не дают разрешения на это.

Депутаты обсуждают законопроект «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».