В музее Улан-Батора откроют уголок, посвященный Великому кыргызскому каганату

В музее «Чингис Хан» в Улан-Баторе откроют уголок, посвященный Великому кыргызскому каганату. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил посол КР в Монголии Айбек Артыкбаев.

По его словам, соответствующее соглашение с Министерством культуры КР и Национальным историческим музеем уже достигнуто.

Отметим, музей «Чингис Хан» открыли в октябре 2022 года. Он представляет собой девятиэтажное здание, площадью 11 тысяч квадратных метров. Всего для музея привезли высокоточные копии исторических артефактов, связанных с Чингисханом и Монгольской империей, из 14 стран мира. Из России доставили копию «Чингисова камня», который хранится в Эрмитаже.

В музее хранятся около 12 тысяч экспонатов и памятников. Из них 10 тысяч 323 (93 процента) являются оригинальными. Остальные — копии некоторых артефактов и произведений искусства из зарубежных музеев, библиотек и архивов.