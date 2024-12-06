Аскат Алагозов: Президент отметит день рождения в кругу семьи

Сегодня, 6 декабря, Садыр Жапаров празднует свое 56-летие. По словам пресс-секретаря главы государства Аската Алагозова, день рождения президент проведет в обычном рабочем режиме.

«Садыр Нургожоевич не придает большого значения празднованию дня рождения. Как и в предыдущие годы, он будет работать. Возможно, вечером отметит символически в кругу семьи», — рассказал он.

Садыр Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. В 2021-м избран президентом КР.

И ранее он придерживался традиции скромного празднования. В прошлом году тоже провел день рождения на рабочем месте.