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Власть

Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении Си Цзиньпин отметил, что в июле текущего года во время Астанинского саммита Шанхайской организации сотрудничества они с Садыром Жапаровым провели встречу по продвижению развития китайско-кыргызских отношений и достигли широкого консенсуса по углублению высококачественного и взаимовыгодного партнерства, определив направления развития всеобъемлющего стратегического взаимодействия между Китаем и Кыргызстаном в новую эпоху.

«Я придаю высокое значение развитию китайско-кыргызских отношений и дорожу установившимися с вами хорошими рабочими отношениями и личной дружбой и приглашаю вас посетить КНР в удобное для обеих сторон время в следующем году», — говорится в сообщении.

Си Цзиньпин пожелал Садыру Жапарову здоровья и всего наилучшего, а народу КР — благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313302/
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