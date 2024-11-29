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Власть

Штат таможни, Финразведки и финансово-кредитного фонда увеличен

Штат Таможенной службы, Финразведки и финансово-кредитного фонда увеличен. Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызстана.

Согласно документу, кабинету министров поручено увеличить предельную штатную численность подведомственных подразделений Министерства финансов на 165 штатных единиц.

Также:

  • Таможенной службы — на 120 человек;
  • Государственной службы финансовой разведки — на 20 человек;
  • финансово-кредитного фонда — на 25 человек.

Число сотрудников профильных подведомств увеличено «в целях обеспечения функционирования пунктов пропуска на внешней границе Евразийского экономического союза и свободной экономической зоны, повышения эффективности противодействия финансированию организованной преступности с применением действующих эффективных механизмов противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также обеспечения эффективного использования средств фондов развития регионов».
Ссылка: https://24.kg/vlast/312575/
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