Рассмотрение заявлений по делу об оскорблениях и клевете в СМИ и соцсетях увеличит нагрузку на следователей МВД. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку заявил депутат Алишер Эрбаев.

По его словам, правоохранители и сейчас не успевают расследовать преступления.

«При реализации закона у сотрудников органов внутренних дел увеличится работа. И так у них не хватает людей на следствии. Будет дополнительная нагрузка», — сказал Алишер Эрбаев.

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков не согласился с ним и отметил, что по республике есть отделения и управления внутренних дел и они справятся. «Если будет сильная нагрузка, возможно, представители МВД обратятся со своими предложениями потом», — сказал он.

Напомним, кабмин предлагает в Кодекс о правонарушениях ввести статью 107-1 «Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в интернете или на странице сайта в интернете» и штраф в 100 тысяч сомов для физлиц и 200 тысяч — для юрлиц.

После длительных обсуждений депутаты снизили штраф для физических лиц до 20 тысяч сомов, для юридических — до 65 тысяч. Предложением парламентариев также полномочия по реализации закона переданы правоохранительным органам, а не Минкультуры.