Глава кабмина не поверил, что пострадавшие от селя не получили деньги

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова сообщила председателю кабинета министров Акылбеку Жапарову, что пострадавшие от схода селей в Иссык-Кульской области не получили компенсации, выделенные из фонда президента.

Акылбек Жапаров заявил, что такого не может быть, и попросил дать данные людей, которые не получили деньги.

«Я сегодня только уточняла. Попросили дать еще 10-15 дней. Жители села Корумду не получили деньги», — сказала депутат.

Акылбек Жапаров пообещал разобраться в ситуации сегодня же.

В пресс-службе акимиата Иссык-Кульского района 24.kg 1 ноября 2024 года сообщили, что деньги выдадут до конца месяца.

В результате схода селей в районе стали непригодными 29 домов, 38 нуждаются в капитальном ремонте, 236 находятся в категории «на контроле».

Так, для 29 владельцев домов предусмотрены по 1 миллиону сомов компенсации, для 38 — по 500 тысяч сомов и 236 семей должны получить по 100 тысяч сомов. Итого государство должно выплатить 48 миллионов 236 тысяч сомов, однако редакции в акимиате заявили, что выделение средств находится на стадии одобрения.