Глава ГКНБ заложил капсулу под строительство здания полпредства в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде на месте снесенной колонии начали строить новое здание полпредства и мэрии. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заложил капсулу, сообщил его помощник Откурбек Рахманов.

Напомним, ранее на этом месте располагалось исправительное учреждение № 10 СИН. Его снесли и решили построить здание областной администрации и муниципалитета на площади 7,6 гектара. Колонию перенесли в Базар-Коргонский район.

Строительство планируют завершить в 2025 году. Средства в размере 1,6 миллиарда сомов выделят из госбюджета.

Ранее сообщалось, что на месте снесенных исправительных учреждений построят административное здание, торгово-развлекательный комплекс, музей и парк.