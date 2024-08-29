На поступившие от борьбы с коррупцией деньги строим ипотечные дома, заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на открытии нескольких улиц в Джалал-Абаде. Об этом сообщил его помощник Откурбек Рахманов.

В городе открыли асфальтированные улицы Азимовой и Ибраимова. Они расширены, благоустроены и освещены.

На улице Азимовой продолжается строительство тротуаров.

Выступая перед местными жителями, Камчыбек Ташиев поздравил их с Днем независимости и 100-летием образования Кара-Киргизской автономной области.

«Сейчас большой акцент делаем на обеспечение граждан жильем. В этом году в Джалал-Абаде 1,5 тысячи семей получат квартиры, построенные Госипотечной компанией. В следующем году 10 тысяч семей обзаведутся домами. Такие же дома строим по всей стране. В течение года в Оше 10 тысячам, в Баткене 5 тысячам семей запланировали построить жилье. Деньги на возведение этих объектов мы берем от борьбы с коррупцией», — сказал он.

Протяженность улицы Азимовой составляет 3 километра, она расширена с 6 до 14 метров. Деньги выделили из госбюджета.