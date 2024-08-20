Дочь Шавката Мирзиеева назначена ответственным за развитие Каракалпакстана

Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева и советник президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсинхан Худайбергенов назначены ответственными за реализацию поручений главы государства по развитию Каракалпакстана, пишет «Озодлик».

Об этом объявлено 19 августа на заседании, прошедшем в Каракалпакстане с участием Шавката Мирзиеева.

Фото president.uz

Как сообщила пресс-служба президента РУз, в целях создания необходимых условий для жителей Каракалпакстана в рамках программы развития региона из республиканского бюджета будет выделено дополнительно 100 миллиардов сумов (около $8 миллионов).

В следующем году на социальное развитие и обновление инфраструктуры региона планируется выделить свыше 1 триллиона сумов (более $79 миллионов). Среди запланированных мероприятий — строительство и ремонт 24 школ, 5 детских садов и 7 медицинских учреждений.

Кроме того, на улучшение инфраструктуры промышленных зон и крупных производственных объектов будет направлено 353 миллиарда сумов ($28 миллионов).

Контроль за выполнением этих задач возложен на Саиду Мирзиееву и Турсинхана Худайбергенова.

Шавкат Мирзиеев начал свой визит в Каракалпакстан 19 августа. Как сообщила пресс-служба узбекского лидера, в ходе визита будут осмотрены объекты ИТ и социальной сферы. Глава государства ознакомится с жизнью населения в микрорайонах и работой предприятий.