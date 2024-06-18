22:47
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Власть

Кыргызстан просит Турцию возобновить выдачу квот на бесплатное лечение

Посол Руслан Казакбаев встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Нухом Йылмазом и попросил возобновить выдачу квот на бесплатное лечение. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, рассмотрели график предстоящих мероприятий и планируемые визиты и встречи на высшем уровне.

Кыргызская сторона отметила важность скорейшего возобновления реализации соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук, предусматривающего ежегодное бесплатное лечение 150 граждан Кыргызской Республики в медицинских учреждениях Турции и выразила просьбу о расширении предоставляемой квоты до 500 человек в год.

Руслан Казакбаев и Нух Йылмаз также подробно обсудили взаимодействие сторон на многосторонних площадках, включая предстоящие мероприятия в рамках Организации тюркских государств и взаимную поддержку инициатив в ООН.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296926/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Лидеры каких стран поздравили кыргызстанцев и президента с Курман айтом
Семейный рецепт мороженого привез в Бишкек — история Фуркана из Турции
В Турции почтили память кыргызских воинов, павших в XI веке
Кыргызстанка Альбина Жоробаева о том, как работать врачом в Турции
В Турции обрушилась кабина канатной дороги. Среди пострадавших кыргызстанка
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана
«Турецкие авиалинии» вводят новые правила для пассажиров. Какие
Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле
Знаменитый турецкий шеф-повар CZN Бурак посетит Кыргызстан
Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до шести месяцев
Популярные новости
Зеленский ответил на&nbsp;&laquo;условия окончания войны&raquo;, перечисленные Путиным Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с&nbsp;Россией Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Время &laquo;попкорнов&raquo; закончилось. Эдиль Байсалов о&nbsp;решении суда по&nbsp;Кемпир-Абаду Время «попкорнов» закончилось. Эдиль Байсалов о решении суда по Кемпир-Абаду
Кабмин утвердил порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений Кабмин утвердил порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений
Бизнес
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
18 июня, вторник
22:34
В Нарыне на чиновников завели уголовное дело. Некачественно построили школу В Нарыне на чиновников завели уголовное дело. Некачеств...
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
21:34
Кыргызстан просит Турцию возобновить выдачу квот на бесплатное лечение
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 июня: дожди
20:49
Приведите город в порядок! Президент поручил убрать рекламные щиты в Бишкеке