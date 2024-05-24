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Власть

Акылбек Жапаров с рабочим визитом посетит Ашхабад

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров с рабочим визитом посетит Ашхабад (Туркменистан). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров примет участие в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ.

В повестке дня заседания более 10 вопросов, в том числе ожидается обсуждение сотрудничества в сфере энергетики, плана мероприятий по развитию международных транспортных коридоров.

Кроме того, планируется принять ряд документов, касающихся партнерства в сферах здравоохранения, химической промышленности, обращения с опасными отходами и борьбы с правонарушениями в области интеллектуальной собственности.

В рамках визита в Туркменистан у Акылбека Жапарова запланирован ряд двусторонних встреч.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294866/
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