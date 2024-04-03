Шайлообек Атазов и Абдурахман Муртазалиев в суде решают, кому быть депутатом

В городском суде Бишкека проходит процесс по мандату депутата Жогорку Кенеша. С жалобой о признании недействительными действий ЦИК в отношении кандидата в депутаты Абдурахманхаджи Муртазалиева обратился действующий парламентарий Шайлообек Атазов.

Как отметили в пресс-службе суда, в заседании объявлен перерыв до 5 апреля.

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Отметим, 1 марта Административный суд признал Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.