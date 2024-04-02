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Власть

Садыр Жапаров выступил за наращивание сотрудничества с СУАР

Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров принял председателя Народного правительства СУАР КНР Эркина Тунияза

Президент Садыр Жапаров принял председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Эркина Тунияза, прибывшего с рабочим визитом в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества, перспективным проектам, особенно в таких сферах, как цифровизация, транспортная логистика, инвестиции, сельское хозяйство и гуманитарное направление.

Садыр Жапаров отметил важность наращивания партнерства с СУАР и ускорения практической реализации совместных проектов.

Кроме того, КР всегда готова расширять и укреплять сотрудничество с КНР в рамках ШОС, инициативы «Один пояс — один путь» и формата Центральная Азия — Китай.

Президент констатировал, что КНР является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. Он с удовлетворением отметил успешный ход строительства крупнейшего совместного проекта — железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Эркин Тунияз заметил, что в КР прибыла большая делегация. В ее числе представители более 50 крупных компаний, готовых к реализации совместных проектов.

Председатель Народного правительства СУАР подчеркнул, что они всегда уделяют большое внимание проектам, которые ранее обсуждали на уровне руководства двух сторон, и готовы к их реализации. Он отметил, что растут показатели товарооборота Кыргызстана с СУАР, и подчеркнул важность продвижения торгово-экономических связей.

Кроме того, стороны особое внимание уделили успешной и непрерывной работе пунктов пропуска «Иркештам» и «Торугарт», что является важным фактором дальнейшего увеличения взаимной торговли между двумя государствами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290536/
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