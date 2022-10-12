Частичная мобилизация. Депутаты обеспокоены наплывом россиян в Кыргызстан

Государственные органы должны контролировать граждан России, прибывающих в Кыргызстан после объявления частичной мобилизации в РФ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Надира Нарматова.

По ее словам, цель визита россиян вызывает много вопросов и опасения.

«В то время как мы не можем уточнить количество наших граждан за границей, увеличилось число прибывающих из России. Мы не можем называть их беженцами, пока они не подадут соответствующие документы. Неизвестно, с какой целью они едут в Кыргызстан. Регистрацию они проходят только через месяц пребывания в стране. Мы не знаем, чем они заняты все это время. Некоторые успевают выехать в другие страны. Государственные интересы должны быть превыше всего. В Бишкеке и Оше их так много», — сказала Надира Нарматова.

Представитель ГКНБ Канжар Бакаев сообщил, что у ведомства есть информация о всех россиянах, пересекающих границу. «У нас есть точное число россиян, прибывших к нам. Есть учет и время их пребывания. Совместно с МВД ведем проверку на их причастность к экстремистским и террористическим группировкам», — ответил чиновник.

На заседании замминистра цифрового развития Айдарбек Мамбеткадыров сообщил, что определенного законодательного статуса у приезжих россиян нет.

«Они приезжают как иностранные граждане. Считаются внешними мигрантами. В течение 9 месяцев 2022 года в Кыргызстан прибыло 190 тысяч человек из России. Среди них есть и туристы», — отметил чиновник.

А данные министра труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева оказались другими. По его словам, с начала года в Кыргызстан заехало 760 тысяч россиян, из них 730 тысяч выехали в другие страны.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.