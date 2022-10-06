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Власть

Депутат посоветовал министрам работать честно, чтобы не сесть в тюрьму

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают кандидатуры на посты руководителей Минкультуры, Минтранса, Минобразования и Минэнерго.

Нардеп Балбак Тулобаев посоветовал претендентам работать честно, чтобы не сесть в тюрьму.

«У вас два выхода: либо вы работаете честно, либо садитесь в тюрьму, и ваш авторитет будет испорчен. Вы должны работать ради государства», — сказал Балбак Тулобаев.

Он отметил, что кабмин приводит министров, которые сначала вызывают доверие, а потом его теряют.

«Вы теряете наше доверие, мы вместе с вами потом ломаемся. Не надо подрывать доверие главы государства и народа. Мы не можем вас учить. Если вы завтра не будете честно работать, вас предадут те же люди, которые всегда рядом с вами находятся. Вас предадут те, кто просился взять их на работу. Не слушайте никого, работайте сами. Вы, послушав депутата или министра, возьмете кого-то на работу, а потом уроните свой же авторитет», — добавил Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247330/
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