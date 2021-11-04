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Выборы-2021. Избиратели жалуются на работу сайта «Талапкер»

Избиратели не могут ознакомиться с данными кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что ЦИК неоднократно в своих сообщениях указывал, что ознакомиться с данными и программами кандидатов можно на сайте ЦИК в разделе «Кандидаты и партии», из которого попадаешь на сайт «Талапкер» , там же будет размещаться и информация об избирательных фондах кандидатов.

«Но у многих кандидатов по одномандатным округам в их профилях нет никакой информации. А по единому округу не получается открыть список партий — сайт просто зависает и выдает ошибку», — написал он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. скриншот с сайта «Талапкер» после попытки открыть список кандидатов по единому округу одной из партий

Отметим, что сайт «Талапкер» является единственным ресурсом, где кыргызстанцы могут онлайн ознакомиться со всей информацией о кандидатах и партиях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212662/
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