Выборы-2021. В избирательные фонды партий поступило 120 миллионов сомов

В избирательные фонды политических партий поступило 120 миллионов 180 тысяч 392 сома, израсходовано 102 миллиона 478 тысяч 16 сомов. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

По ее данным, контрольно-ревизионная группа представила информацию о финансировании избирательных фондов политических партий, выдвигающих списки кандидатов по единому округу.

Согласно законодательным нормам, избирательные фонды политических партий могут формироваться за счет следующих денежных средств:

собственные средства кандидата, которые не могут превышать 1,5 миллиона сомов;

собственные средства политической партии, которые не могут превышать 100 миллионов сомов;

добровольные пожертвования физических лиц, каждое из которых не может превышать 200 тысяч сомов;

добровольные пожертвования юридических лиц, каждое из которых не может превышать 3 миллиона сомов.

При этом предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей список кандидатов, не может превышать 300 миллионов сомов.

В выборах принимает участие 21 политическая партия.

На счет «Ата Мекена» поступило 4 миллиона 450 тысяч сомов, израсходовано 3 миллиона 503 тысячи 256 сомов.

У «Бутун Кыргызстан» всего 6 миллионов 977 тысяч 350 сомов, из них потрачено 6 миллионов 829 тысяч 960 сомов.

«Альянс» привлек 12 миллионов 931 тысячу 415 сомов, расходы составили 12 миллионов 927 тысяч 235 сомов.

Поступления у партии «Легалайз» довольно скромные — 1 миллион 51 тысяча, из которых потрачено 1 миллион 13 тысяч 867 сомов.

На счете «Ыйман Нуру» было 2 миллиона 646 тысяч 200 сомов, израсходовано 2 миллиона 337 тысяч 220 сомов.

«Кучтуу регион» собрал 1 миллион 250 сомов, потратил 1 миллион 150 сомов.

Избирательный фонд у партии «Багыт» составляет 1 миллион 67 тысяч 350 сомов, израсходовано 1 миллион 150 сомов.

У «Ынтымака» — 8 миллионов 481 тысяча 48 сомов, партия потратила 7 миллионов 422 тысячи 266 сомов.

Поступления «Ишенима» составили 21 миллион 236 тысяч 241 сом, траты — 19 миллионов 572 тысяч 399 сомов.

Партия «Азаттык» собрала 6 миллионов 950 тысяч 908 сомов, израсходовала 4 миллиона 964 тысячи 36 сомов.

У «Мекенчил эл» на счете было 2 миллиона 771 тысяча 610 сомов, потрачено 2 миллиона 401 тысяча 975 сомов.

Поступления Партии зеленых Кыргызстана — 1 миллион 50 тысяч сомов, расходы — 1 миллион 150 сомов.

«Жашасын Кыргызстан» собрала 1 миллион 17 тысяч 150 сомов, потратила — 1 миллион 150 сомов.

На счете «Социал-демократов» было 2 миллиона 160 тысяч 310 сомов, израсходовано — 2 миллиона 79 тысяч 825 сомов.

У партии «Аруузат» поступления составили 1 миллион 125 тысяч 200 сомов, расходы — 1 миллион 60 тысяч 450 сомов.

«Патриотическая партия единения Кыргызстана» привлекла 1 миллион 449 тысяч сомов, потратила 1 миллион 439 тысяч 620 сомов.

У «Улуттар биримдиги» собрано 3 миллиона 440 тысяч 90 сомов, израсходовано — 2 миллиона 439 тысяч 349 сомов.

На счет «Эл умуту» поступило 11 миллионов 687 сомов 340 сомов, израсходовано 10 миллионов 827 тысяч 821 сом.

«Ордо» собрала 1 миллион 225 тысяч сомов, потратила 1 миллион 30 тысяч 300 сомов.

У «Улуу-Журт» на счете было 1 миллион 21 тысяча 200 сомов, израсходован 1 миллион сомов.

Поступления партии «Ата Журт Кыргызстан» — 26 миллионов 441 тысяча 730 сомов. Расходы — 17 миллионов 627 тысяч 837 сомов.

Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.