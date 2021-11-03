Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 109 международных наблюдателей

ЦИК аккредитовала 109 международных наблюдателей из 28 стран. Об этом на заседании Центризбиркома сообщила эксперт международного отдела ведомства Людмила Кутуева.

По ее словам, международные наблюдатели представляют восемь избирательных органов, пять международных организаций и четыре диппредставительства.

Напомним, выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.