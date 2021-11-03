Выборы-2021. Еще один кандидат отказался от участия в гонке

Еще один кандидат отказался от участия в гонке. Об этом сообщили в ЦИК.

По ее данным, заявление подал Нурболот Мирзахмедов, кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по Сузакскому избирательному округу № 13.

Таким образом, 305 кандидатов будут участвовать в выборах по одномандатным округам.

Кроме того, рассмотрен вопрос об исключении кандидата Улана Батыркулова из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого политической партией «Жашасын Кыргызстан».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.