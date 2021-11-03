Выборы-2021. Избирательные участки в город Ош подготовили ко дню голосования

Мэр Оша Алмаз Мамбетов проверил готовность избирательных участков Ошского избирательного округа к проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета южной столицы.

По ее данным, градоначальник посетил избирательные участки в каждом МТУ Оша, уделяя особое внимание наличию условий для проведения голосования, в том числе интернет-связи, электрогенераторов, теплоснабжения.

Мэр отметил хорошую готовность избирательных участков к проведению выборов, подчеркнув при этом, что ведется соответствующая плановая работа оснащению объектов всем необходимым.

«Мы не допустим нарушений на выборах, не будет и речи о применении административного ресурса. С этой целью в Оше проведена ротация двух руководителей МТУ, проводится соответствующая разъяснительная работа с населением, с квартальными комитетами, домкомами. В случае появления фактов к нарушителям будут применены самые строгие меры в рамках действующего законодательства», — отметил Алмаз Мамбетов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.