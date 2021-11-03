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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Кандидату вменяют выдачу денег пострадавшим от финансовых пирамид

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК начала проверку информации, что кандидат в депутаты ЖК по Иссык-Кульскому избирательному округу № 36 Акжолтой Тукунов выдает денежные средства пострадавшим от финансовых пирамид. Об этом сообщается в реестре жалоб ЦИК.

Отмечается, что в КГОР поступили две жалобы на нарушение избирательного законодательства со стороны кандидата. В частности, что во время агитационного мероприятия в Балыкчи обещал привлечь к ответственности организаторов финансовых пирамид в городе, а также компенсировать понесенные финансовые потери в обмен на поддержку своей кандидатуры на выборах депутатов ЖК.

«На аудиозаписи некая женщина указывает, что Т.А. выдает денежные средства от 1 тысячи до 5 тысяч сомов пострадавшим от финансовых пирамид», — говорится в сообщении КГОР.

Информация направлена в МВД.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212519/
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