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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней по одномандатным округам

ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней по одномандатным избирательным округам. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, решение принято в соответствии с законами «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» и «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212489/
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