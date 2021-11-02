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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Трое кандидатов исключены из зарегистрированных списков партий

Трое кандидатов в депутаты исключены из списков партий. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Члены Центризбиркома рассмотрели вопросы об исключении Максатбека Торобекова из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого Партией справедливости и развития «Ыйман Нуру», Кыйматхон Акбаровой («Мекенчил эл») и Уланбека Дуйшеналиева («Жашасын Кыргызстан»).

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212457/
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