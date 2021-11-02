Выборы-2021. Еще шесть человек отказались от участия в гонке

Еще шесть человек отказались от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Отмечается, что заявления об отказе подали Эркинбек Чодуев (Куршабский избирательный округ № 10), Токтоналы Нусубалиев (Таласский избирательный округ № 21), Салиман Малдыбаева (Иссык-Кульский избирательный округ № 36), Акылсайры Джумабекова (Ак-Суйский избирательный округ № 35), Улан Карагулов (Чуй-Кеминский избирательный округ № 31) и Асан Шакиров (Сузакский избирательный округ № 13).

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заявила, что, таким образом, 306 кандидатов будут участвовать в выборах по одномандатным округам.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.